Кейт Миддлтон в волшебном образе появилась на финале Уимблдона с мужем и детьми

Принц и принцесса Уэльские посетили финал Уимблдона. Они взяли с собой детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Кейт Миддлтон захватила образом в изумрудном платье.

На Уимблдоне в воскресенье, 16 июля, прошел финальный поединок между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем. Королевская семья посетила турнир – принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли с собой принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

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Члены монаршей семьи наблюдали за игрой из королевской ложи. Кейт Миддлтон – покровительница Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета и вручает трофеи триумфаторам после завершения турнира.

Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская надела на финал изумрудное платье с оригинальным кроем от бренда Roland Mouret за 750 фунтов стерлингов.

Туфли на каблуке и бежевая сумочка дополняли образ. Были уместны и аксессуары – изумрудные серьги-подвески, браслет и кольцо. Кейт Миддлтон распустила волосы и уложила их в локоны. Макияж завершал ее аутфит.

Принцесса Шарлотта тоже очаровала образом на первом выходе на теннисный турнир. Она появилась в бело-голубом платье с рюшами и цветочным принтом. Принц Уильям и его сын надели стильные костюмы.

Королевская семья на Уимблдоне: видео

Образы Кейт Миддлтон на Уимблдоне