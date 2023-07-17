Кейт Миддлтон в волшебном образе появилась на финале Уимблдона с мужем и детьми
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц и принцесса Уэльские посетили финал Уимблдона. Они взяли с собой детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Кейт Миддлтон захватила образом в изумрудном платье.
На Уимблдоне в воскресенье, 16 июля, прошел финальный поединок между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем. Королевская семья посетила турнир – принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли с собой принца Джорджа и принцессу Шарлотту.
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Члены монаршей семьи наблюдали за игрой из королевской ложи. Кейт Миддлтон – покровительница Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета и вручает трофеи триумфаторам после завершения турнира.
Образ Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская надела на финал изумрудное платье с оригинальным кроем от бренда Roland Mouret за 750 фунтов стерлингов.
Туфли на каблуке и бежевая сумочка дополняли образ. Были уместны и аксессуары – изумрудные серьги-подвески, браслет и кольцо. Кейт Миддлтон распустила волосы и уложила их в локоны. Макияж завершал ее аутфит.
Принцесса Шарлотта тоже очаровала образом на первом выходе на теннисный турнир. Она появилась в бело-голубом платье с рюшами и цветочным принтом. Принц Уильям и его сын надели стильные костюмы.
Королевская семья на Уимблдоне: видео
Образы Кейт Миддлтон на Уимблдоне
- В конце июня Кейт Миддлтон и сама попробовала свои силы в теннисе: сыграла с чемпионом Уимблдона Роджером Федерером. Для этого принцесса выбрала удобную форму – майку и мини-юбку.
- Для последующего появления на теннисном турнире принцесса Уэльска одела мятный жакет от Balmain и белая юбка-плиссе.
- В субботу Кэтрин посетила женский финал Уимблдона. Она предстала в новом платье лаймового цвета за 550 долларов от бренда Self Portrait.