На Вімблдоні у неділю, 16 липня, пройшов фінальний поєдинок між Карлосом Алькарасом та Новаком Джоковичем. Королівська сім'я завітала на турнір – принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли із собою принца Джорджа та принцесу Шарлотту.

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Члени монаршої сім'ї спостерігали за грою з королівської ложі. Кейт Міддлтон є покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу та крокету та вручає трофеї тріумфаторам після завершення турніру.

Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська одягнула на фінал смарагдову сукню з оригінальним кроєм від бренду Roland Mouret за 750 фунтів стерлінгів.

Туфлі на підборах та бежева сумочка доповнювали образ. Були доречними й аксесуари – смарагдові сережки-підвіски, браслет та каблучка. Кейт Міддлтон розпустила волосся та вклала його у локони. Макіяж завершував її аутфіт.

Принцеса Шарлотта теж зачарувала образом на першому виході на тенісний турнір. Вона постала у біло-блакитній сукні з рюшами та квітковим принтом. Принц Вільям та його син одягнули стильні костюми.

Королівська сім'я на Вімблдоні: відео

Образи Кейт Міддлтон на Вімблдоні