На Вімблдоні у неділю, 16 липня, пройшов фінальний поєдинок між Карлосом Алькарасом та Новаком Джоковичем. Королівська сім'я завітала на турнір – принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли із собою принца Джорджа та принцесу Шарлотту.
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Члени монаршої сім'ї спостерігали за грою з королівської ложі. Кейт Міддлтон є покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу та крокету та вручає трофеї тріумфаторам після завершення турніру.
Образ Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська одягнула на фінал смарагдову сукню з оригінальним кроєм від бренду Roland Mouret за 750 фунтів стерлінгів.
Туфлі на підборах та бежева сумочка доповнювали образ. Були доречними й аксесуари – смарагдові сережки-підвіски, браслет та каблучка. Кейт Міддлтон розпустила волосся та вклала його у локони. Макіяж завершував її аутфіт.
Принцеса Шарлотта теж зачарувала образом на першому виході на тенісний турнір. Вона постала у біло-блакитній сукні з рюшами та квітковим принтом. Принц Вільям та його син одягнули стильні костюми.
Королівська сім'я на Вімблдоні: відео
Образи Кейт Міддлтон на Вімблдоні
- Наприкінці червня Кейт Міддлтон і сама спробувала свої сили у тенісі: зіграла з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Для цього принцеса обрала зручну форму – майку та мініспідницю.
- Для наступної появи на тенісному турнірі принцеса Уельська одягнула м’ятний жакет від Balmain та білу спідницю-плісе.
- У суботу Кетрін відвідала жіночий фінал Вімблдону. Вона постала у новій сукні лаймового кольору за 550 доларів від бренду Self Portrait.