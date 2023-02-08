В классических штанах и кедах: Кейт Миддлтон очаровала стильным повседневным образом

Принцесса Уэльская встретилась с британкой Прит Чанди, которая побила мировой рекорд самостоятельной полярной экспедиции. Как всегда, Кейт Миддлтон ошеломила стильным аутфитом.

Для рабочих выходов принцесса выбирает образы, хорошо подчеркивающие ее изящную фигуру. Кэтрин всегда добавляет к аутфитам нотку ХХ века. В этот раз это были белые кеды.

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Стильный look Кейт Миддлтон

Кэтрин предстала перед публикой в молочном лонгсливе, который сочетался с черными классическими брюками. Сверху надела удлиненный жакет молочного цвета. На талии Миддлтон красовался широкий пояс. Из обуви на этот раз выбрала не каблуки, а белые кеды.

Волосы принцесса, как всегда, уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

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На встрече с офицером британской армии Прит Чанди принцесса услышала рассказ о ее полярной экспедиции и увидела, как она вдохновляет новое поколение молодых девушек верить, что они могут добиться всего, чего захотят. Кэтрин отметила, что Чанди является ярким примером мужества.

Предыдущие выходы Кейт Миддлтон