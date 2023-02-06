Принцесса Уэльская опубликовала трогательное фото на странице королевской семьи. Она поделилась редким фото из семейного архива.

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Кейт Миддлтон поделилась детским фото

Жена принца Уильяма запускает инициативу Shaping Us (поддержка и развитие детей в раннем возрасте). Поэтому она решила поделиться кадром, на котором предстает еще младенцем и играет вместе со своим отцом. "Лицо – лучшая игрушка для ребенка", – говорится в подписи к кадру.



Кейт Миддлтон с отцом в детстве / Фото с инстаграма принца и принцессы Уэльских

В сети фото начали активно обсуждать. Пользователи сети заметили сильное сходство между маленькой Кэтрин и ее младшим сыном Луи.

"Только я заметила очень большое сходство Кейт Миддлтон и Луи?";

"Луи как твой близнец";

"Показалось, что это Луи";

"Подумала, что на фото принц Луи";

"Такое замечательное и радостное фото";

"Луи или Кэтрин? Так похож на маму".

Интересно, что похоже, сравнивали внешность принца Уильяма и его с Кейт средней дочери – принцессы Шарлотты. Отец с девочкой записали общее видео, в котором было очень заметно их сходство.