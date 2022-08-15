Перформанс группы KAZKA состоялся 14 августа в специальном сегменте We Stand with Ukraine, куда музыкантов позвали спикерами. Именно этим Александра Зарицкая объясняла свое появление на фестивале Sziget, где выступают трое артистов из россии.

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"Сегодня я скажу самые главные слова, чтобы услышала вся Европа, весь мир о происходящем в нашей стране. Нас приехали поддержать дети, живущие здесь, в Будапеште, беженцы, которые будут петь с нами песню "Плакала". Огромное количество людей на сцене", – комментировала лидер KAZKA на саундчеке.

Так, перед выходом на главную сцену Sziget Festival хедлайнерки Энн Мари группа исполнила хит "Плакала" и англоязычный трек I'm Not Ok, выпущенный на второй месяц войны в Украине. Рядом с ними действительно появились украинцы с сине-желтой символикой – кто с флагами, кто с шариками, которые держали и в фан-зоне.

Война не кончилась. россия – террористическое государство. Свободу "Азову". Слава Украине,

– произнесла Александра Зарицкая после выступления.

К слову, 15 августа на Sziget Festival выступит Alina Pash из Нацотбора Евровидения 2022. В фан-зоне они с Александрой Зарицкой появились с плакатами: "россия – террористическое государство", "россияне – убийцы, военные преступники".

Солистка KAZKA Александра Зарицкая и Alina Pash / Фото из инстаграммы группы