Соцсети несколько дней поливали Александру Зарицкую грязью, потому что она, в отличие от Kalush Orchestra, не отказалась петь на музыкальном фестивале, где будут артисты из россии. Несмотря на то, что некоторые фаны уже удалили песни KAZKA из своих плейлистов, менять свое решение группа не будет, ведь на Sziget Festival им выделили отдельный блок, чтобы напомнить Европе о войне.

Важно "Бабки решают все": солистку KAZKA затравили за выступление на Sziget Festival, где будут россияне

Почему KAZKA едет на фестиваль Sziget Festival, где есть россияне

Друзья нас пригласили быть спикерами на главной сцене фестиваля Sziget в специальном сегменте We Stand with Ukraine перед выступлением хедлайнера, напомнить о нашей войне. Мы с гордостью представим Украину,

– сообщила солистка KAZKA.

Украинские музыканты выйдут на главную сцену перед британской певицей Энн Мари и австралийской рок-группой Tame Impala. Они попытаются донести европейцам, что война продолжается, что никакие компромиссы с врагом невозможны, что мир в мире будет только тогда, когда победит Украина.

К перформансу группы KAZKA на Sziget Festival в Венгрии присоединятся и беженцы из Украины, которые нашли убежище в Европе.

Вместе с нами на главной сцене также появятся украинские беженцы, люди, вынужденные временно спасаться от этой кровавой войны за границей. Мы покажем реальные кадры происходящего в нашей с вами стране на главной сцене крупнейшего европейского фестиваля,

– подчеркнула Александра Зарицкая.

Похоже, именно поэтому группа KAZKA не стала устраивать саботаж из-за трех российских артистов на масштабном фестивале Sziget Festival – диджейки Нины Кравиц и дуэтов Volac, Phlegmatic Dogs. Однако сама Зарицкая и словом о них не оговорилась.

Внимание! Выступление группы KAZKA на Sziget Festival в Венгрии состоится в воскресенье, 14 августа в 18:45.

Реакция сети на оправдание KAZKA

Не всем фолловерам Александры Зарицкой понравились ее разъяснения, в комментах снова полилось: