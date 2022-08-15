Перформанс гурту KAZKA відбувся 14 серпня у спеціальному сегменті We Stand with Ukraine, куди музикантів покликали спікерами. Саме цим Олександра Заріцька пояснювала свою появу на фестивалі Sziget, де виступають троє артистів з росії.

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Як гурт KAZKA виступив на Sziget Festival в Угорщині

"Сьогодні я скажу найголовніші слова, щоб почула вся Європа, весь світ про те, що відбувається в нашій країні. Нас приїхали підтримати діти, які живуть тут, в Будапешті, біженці, які будуть співати з нами пісню "Плакала". Величезна кількість людей на сцені", – коментувала лідерка KAZKA на саундчеці.

Так, перед виходом на головну сцену Sziget Festival хедлайнерки Енн Марі гурт виконав хіт "Плакала" та англомовний трек I'm Not Ok, який випустив на другий місяць війни в Україні. Поряд з ними і справді з'явилися українці з синьо-жовтою символікою – хто з прапорами, хто з кульками, які тримали й у фан-зоні.

Війна не закінчилася. росія – терористична держава. Свободу "Азову". Слава Україні,

– виголосила Олександра Заріцька після виступу.

До слова, 15 серпня на Sziget Festival виступить Alina Pash з Нацвідбору Євробачення 2022. У фан-зоні вони з Олександрою Заріцькою з'явилися з плакатами: "росія – терористична держава", "росіяни – вбивці, військові злочинці".

Солістка KAZKA Олександра Заріцька та Alina Pash / Фото з інстаграму гурту