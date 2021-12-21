21 декабря состоялась конференция послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Жена президента Владимира Зеленского выступила с поздравительным словом. В нем она отметила, что дипломатический корпус – мощный инструмент связи Украины с миром.

К слову Елена Зеленская в эффектном образе пришла на новогоднее мероприятие в Киеве: яркие фото

Елена Зеленская на конференции послов

Елена Зеленская отметила, что в этом году у украинской дипломатии было много ярких моментов, среди которых – Киевский саммит первых леди и джентльменов. Первая леди подчеркнула, что гордится быть его инициатором.

"В августе мы принимали в Киеве жен и мужей руководителей и руководительниц разных стран мира. И написали новую, украинскую страницу в истории дипломатии мягкой силы, потому что это оказалось первое такое мероприятие в мире. Наша задача на следующий год – вывести саммит первых леди и джентльменов на ведущие международные площадки, привлечь как можно больше участников и экспертов мирового масштаба», – сказала Елена Зеленская.

Жена президента добавила, что в этом году было запущено множество украиноязычных аудиогидов, дебютировали другие проукраинские проекты. Теперь она хочет заняться новым – распространять украинскую книгу в мировых музеях или библиотеках.

Елена Зеленская на конференции: смотрите видео

Елена Зеленская на конференции: смотрите видео

Встреча с супружеской парой послов

Первая леди провела отдельную встречу с супружеской парой украинских послов. Она подчеркнула, насколько важен труд в тандеме.

В инаугурационной речи моего мужа была фраза, которую запомнили: "Каждый из нас – Президент". Хочу ее использовать по-новому. И сказать вам всем: "Каждая из нас – первая леди". Вы представляете нашу страну за границей, формируете ее имидж. Я лично знакома с многими из вас и благодарна за ту помощь, которую получаю от вас во время визитов,

– поделилась она.

Елена Зеленская рассказала также о проектах, которые осуществились или еще планируются: реформа школьного питания, внедрение безбарьерной среды, борьба с домашним насилием и многие другие.