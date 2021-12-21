21 грудня відбулась конференція послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Дружина президента Володимира Зеленського виступила з вітальним словом. У ньому вона зауважила, що дипломатичний корпус – це потужний інструмент зв'язку України зі світом.

До слова Олена Зеленська в ефектному образі прийшла на новорічний захід у Києві: яскраві фото

Олена Зеленська на конференції послів

Олена Зеленська наголосила, що цього року в української дипломатії було багато яскравих моментів, серед яких – Київський саміт перших леді та джентльменів. Перша леді підкреслила, що пишається бути його ініціаторкою.

"У серпні ми приймали в Києві дружин та чоловіків керівників і керівниць різних країн світу. І написали нову, українську сторінку в історії дипломатії м’якої сили, бо це виявився перший такий захід у світі. Наше завдання на наступний рік – вивести саміт перших леді та джентльменів на провідні міжнародні майданчики, залучити якомога більше учасників та експертів світового масштабу", – сказала Олена Зеленська.

Дружина президента додала, що цього року було запущено безліч україномовних аудіогідів, дебютували інші проукраїнські проєкти. Тепер вона хоче зайнятися новим – розповсюджувати українську книжку у світових музеях чи бібліотеках.

Олена Зеленська на конференції: дивіться відео

Олена Зеленська на конференції: дивіться відео

Зустріч з подружжями послів

Перша леді провела окрему зустріч з подружжями українських послів. Вона наголосила, наскільки важливою є праця в тандемі.

В інавгураційній промові мого чоловіка була фраза, яку запам’ятали: "Кожен із нас – Президент". Хочу її використати по-новому. І сказати вам усім: "Кожна з нас – перша леді". Ви представляєте нашу країну за кордоном, будуєте її імідж. Я особисто знайома з багатьма з вас і вдячна за ту допомогу, яку отримую від вас у візитах,

– поділилась вона.

Олена Зеленська розповіла також про проєкти, які здійснилися чи ще плануються: реформу шкільного харчування, впровадження безбар’єрного середовища, боротьбу з домашнім насильством та багато інших.