21 декабря Елена Зеленская провела особую и уникальную встречу. Впервые она организовала мероприятие с супругами послов. Первая леди отметила, что успех дипломатической миссии – это работа в тандеме.
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Во многом чувствую их своими коллегами. В нашем арсенале "мягкая сила" – язык культуры и гуманитарных проектов,
– рассказала Зеленская о супругах послов.
Елена Зеленская на встрече / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Жена президента добавила, что на встрече супруги послов рассказали собственные истории успеха, обсудили различные инициативы и даже моду.
Елена Зеленская на встрече / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Образ Елены Зеленской
На встрече первая леди Украины предстала в элегантном и стильном образе. Она надела яркий персиковый костюм, состоящий из жилетки, широких брюк и жакета. Под комплектом виднелась молочная блузка.
Женщина соединила наряд с коричневыми ботинками с острым носком. Образ удачно дополняли золотые лаконичные серьги-камешки.
Елена Зеленская распустила волосы и уложила их ровными прядями. Лицо она подчеркнула легким макияжем в нюдовых оттенках.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской