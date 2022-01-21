Аж 284 артисти хотіли брати участь у Національному відборі на Євробачення 2022, однак у довгий список конкурсантів потрапили лише 27. Серед них немає зірки 90-х Katya Chilly, яка теж хотіла представляти Україну в Турині. За словами співачки, перший відбірковий етап вона не пройшла, бо написала геніальну пісню, котра неодмінно перемогла б.

Читайте також Полегшу життя журналістам, – Сергій Притула поділився, чи стане ведучим Нацвідбору Євробачення

Цього року ми теж подавали заявку на Євробачення-2022 і створили геніальну пісню, яка б безперечно могла привезти перемогу. Можливо, саме тому ми не пройшли навіть у перший відбірковий тур,

– гучно заявила Katya Chilly.

"Бо це був би концерт присвячений нашому виступу. Так, він би був саме таким. Всі колеги знають, що я скромна, але також я оцінюю реально наші можливості", – додала вокалістка.

Крім того, вона дорікнула Нацвідбору тим, що в лонг-листі опинилися артисти, в яких навіть не було пісні. Так, Katya Chilly переконана, що її не просто засудили, а не приймають на телебаченні. Єдиний, хто підтримував її творчість, – музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта. Він нібито був зацікавлений в перемозі України, але не зміг повпливати цього року.

Цікаво, що Katya Chilly – не єдина артистка, яка поскаржилася на Євробачення. Співачка ERIA звинуватила конкурс у корупції і заявила, що коли "немає великих грошей, щоб дати хабар – немає місця у відборі".

Реакція мережі

Фоловери одноголосно підтримують обурену Katya Chilly та стверджують, що Євробачення не доросло до її пісень:

"Євробачення просто не доросло до такого. Воно про інше, воно про шоу, а ти про справжню творчість. Ту, що від землі" ;

; "Прикро, що конкурси перетворюються потроху на гульню "для своїх";

"Неподобство яке, дуже хотіла бачити вас там" ;

; "Євробачення – то ж суто комерційний проєкт без музичної складової. Там музика та талант взагалі не потрібні";

"Таке враження, що конкурс зацікавлений більше в молодіжному тікток-розповсюджені, ніж у музиці в цілому. Я вірю, що скоро все зміниться. Люди вже сумують за якісною роботою і втомлюються від "макаронів з кетчупом".

Повний текст публікації Katya Chilly:

Цього року ми теж подавали заявку на Євробачення-2022 і створили геніальну пісню, яка б безперечно могла привезти перемогу і розповсюдити медицину нашої Землі. Можливо, саме тому ми не пройшли навіть у перший відбірковий тур з кількістю учасників 27, у деяких з яких ще навіть немає пісні, але вони у списку.

Бо це був би концерт присвячений нашому виступу. Так, він би був саме таким. Всі колеги знають, що я скромна, але також я оцінюю реально наші можливості. Ця ситуація не вперше і не в останнє. Особливо з ТV.

Особливо вдячна Руслану Квітні – музичному продюсеру Євробачення-2020 в Україні, який дав нам можливість вийти на велику сцену, і довірив створити все, як ми відчуваємо, який був зацікавлений в музиці, розквіті і загальній стратегії виграти.

Рухаємось далі. Знаємо, навіщо і створюємо "що". Найкращі виступи попереду. Тому що ми всі ростемо. І тому що ми безперечно майстри. Так, я це сказала вголос. Бо це так. Попереду цікавий, неймовірно насичений і повноцінний рік і тисячі шляхів відкриті перед нами. Ми є. І мені видно. Всіх обіймаю і цілую.