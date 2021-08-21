Катю Осадчую выписали из роддома: трогательные фото
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая утром 19 августа родила сына. Теперь вместе с малышом звездная мамочка отправилась домой к старшим сыновьям. Из роддома любимую забирал Юрий Горбунов. Фото этого трогательного дня смотрите дальше.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов присоединились к числу украинских семей, которые стали родителями летом 2021 года. Для супругов это уже второй общий сын, которому они невероятно рады.
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Катю Осадчую выписали из роддома
Через 2 дня после родов, 21 августа, телеведущая вернулась домой вместе с новорожденным сыном. Юрий Горбунов снова устроил любимой жене и сыну сюрприз – украсил двор дома разноцветными шариками.
Мы дома! Юрий Горбунов, ты выдумщик. Спасибо, что не устаешь делать сюрпризы,
– поделилась звезда.
Катя Осадчая сфотографировалась перед воротами дома, держа на руках малыша. Она позировала перед объективом в белом воздушном платье и черно-белых эспадрильях.
Катя Осадчая с сыном / Фото с инстаграма Кати Осадчей
Юрий Горбунов в своем инстаграме также распространил фото с Катей Осадчей и новорожденным сыном, который лежал в коляске. На этой фотографии изображен теперь старший сын супругов – Иван.
"Банда собралась", – написал шоумен.
Катя Осадчая с сынами / Фото с инстаграма Кати Осадчей
Третьи роды Кати Осадчей
- Звездная мама за несколько дней до родов веселилась на вечеринке по случаю ожидания рождения третьего малыша.
- Екатерина даже не надеялась, что он родится столь быстро.
- Накануне дня рождения третьего сына она еще была на съемках сюжета в одном из киевских кинотеатров.
- Утром 19 августа Катя опубликовала первое фото новорожденного и отметила, что теперь является мамой троих сыновей.
- На следующий день после родов Осадчая вышла в прямой эфир одной из утренних программ и призналась, что она и малыш чувствуют себя прекрасно.