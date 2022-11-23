Катю Осадчую неожиданно наградили от Нацполиции: за что она получила отличие

Еще в марте Катя Осадчая запустила телеграмм-канал "Поиск пропавших", что масштабировался в социальный проект "Найти своих". Вместе с Нацполицией, ведущая помогает украинцам искать пропавших родственников. За это ее и наградили.

В день, когда Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами, Катя Осадчая получила особое отличие. Она встретилась с первым заместителем Главного следственного управления Национальной полиции Украины, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, а тот неожиданно наградил ее.

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Катю Осадчую наградили от Нацполиции

Сегодня была плодотворная встреча с МВД Украины. Благодарю Сергея Пантелеева за четкое сотрудничество, быстрое реагирование, новые подходы к поиску. Сегодня разработали еще несколько путей более плотного взаимодействия, будем внедрять. А в конце встречи неожиданно получила отличие от Национальной полиции. Мне очень приятно,

– отреагировала и поблагодарила Катя Осадчая.

Ведущая поблагодарила всю команду проекта "Найти своих" и поддержала украинцев, которые кое-где без света, воды, тепла и связи, но несокрушимые.

"Нас хотят сломать, заставить отчаяться, опустить руки. Чтобы мы не работали, оставили дела и отчаялись. Еще не понятно, что не получится?.. Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить. Мы будем мстить до конца наших дней", – взбодрила телезвезда.

Катя Осадчая получила отличие от Национальной полиции / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая получила отличие от Национальной полиции / Фото из инстаграма ведущей

Кстати, ранее певица Злата Огневич получила Знак почета от ГСЧС Украины. Наивысшее отличие службы ей вручили за песню "Світло", посвященную героям без оружия – спасателям. В ГСЧС трек назвали "трогательным и жизнеутверждающим посвящением героической работе украинских спасателей".