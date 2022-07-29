Последние пять месяцев Злата Огневич регулярно ездит с концертами к военным, но не забывает и о героях в тылу. Вместе с сонгмейкером Мишей Гайдаем и певицей Roxolana она создала свою первую после 24 февраля песню. Это посвящение работникам ГСЧС – "Світло".
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Злата Огневич о песне "Світло"
Песня-посвящение людям света, работникам ГСЧС, работа которых часто остается, так сказать, "за кадром". Супергерои ежедневно несут спасение людям, разминируют территории, разбирают завалы, при этом рискуя собственным здоровьем и жизнью.
– прокомментировала Злата Огневич в своем инстаграмме.
В клипе есть документальные кадры, на которые невозможно смотреть без слез. Правда, на некоторых из них спасатели улыбаются, несмотря на усталость и боль.
Злата Огневич – Світло: смотрите видео онлайн
Как на премьеру Златы Огневич реагируют в сети
- "Невероятная работа, спасибо вам, Злата, и вашей команде. Столько боли и одновременно столько силы, крик души. Спасибо и низкий поклон всем нашим защитникам, нашим героям";
- "ДСНС – герои без оружия. Тяжелый труд каждый день! Спасибо за невероятную работу, браво! Мы выстоим, победим! Мира нашей стране";
- "До слез, до мурашек… Боль за потерянные жизни спасателей и гордость за тех, кто продолжает нас спасать каждый день! Доземный поклон вам, наши герои";
- "Очень крутая работа, песня жизнеутверждающая, дающая веру и свет, клип тоже снят мега профессионально";
- "У всех украинских песен есть что-то особенное. Спасибо вам, что транслируете свет и добро".