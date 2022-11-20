Суперфинал "Голоса страны-12" состоится в прямом эфире 20 ноября, но репетиции длятся уже несколько дней. На станцию метро "Крещатик" притащили красные кресла тренеров, обустроили грандиозную сцену и сделали много подсветки. Так что 12 выпуск еще не успел выйти на экраны, а его уже беспощадно раскритиковали.

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"Голос страны" раскритиковали за съемки в метро

В комментариях под фото Кати Осадчей с репетиции суперфинала "Голоса страны" свирепствуют, что из-за подобных ивентов в метро киевлянам приходится давать крюк по Киеву, а когда народ просят экономить электроэнергию, звезды снимаются в свете софитов:

"Тотальный полный бред – закрыть станцию, чтобы сделать людям дискомфорт, чтобы метрополитен недополучил денег, чтобы снять шоу";

"Классно, люди – скот. Пусть терпят неудобства";

"Не надо прикрываться шоу и войной, надо думать о людях. Купите буржуйки, генераторы, экономьте электроэнергию – все, чем нас поддерживают. Это же какие мега ваты съест это шоу. Кому это сейчас нужно? Тем, кто зарабатывает и пиарится";

"Для кого будет это шоу? Люди без света сидят, а здесь важное развлекательное шоу со спецэффектами. Точно шоу не для людей и не о трудных временах";

"У людей в это время по 5 часов нет света, гениально. А здесь света на три района".

Катя Осадчая на репетиции финала "Голоса страны" / Фото из инстаграма ведущей

Как Катя Осадчая ответила на хейт "Голоса страны"

В комментариях телеведущая напомнила, что станция метро "Крещатик" закрыта с первых месяцев войны, ведь над ней расположен правительственный квартал с Кабмином, Офисом президента, Верховной Радой и депутатскими комитетами. Следовательно, съемки "Голоса страны" здесь ни при чем. Возмущенным Осадчая посоветовала создать петицию и собирать голоса.

Станцию закрывала не я лично и не команда "Голоса", воспользовались тем, что есть. Если есть вопрос, почему закрыта станция и есть возмущение, нужно составить петицию, набрать голоса и ее рассмотрят. Ну, серьезно, взрослые люди, а пишете мне, будто я лично пошла, закрыла станцию и всех заставила 9 месяцев ездить в объезд,

– ответила Катя Осадчая.

"Там же проходят вручение премий, конференции, интервью президента и еще много мероприятий", – добавила она в другом комментарии.

Катя Осадчая ответила на хейт / Скриншот по инстаграмме ведущей