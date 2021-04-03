Украинская прима-балерина Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе уже 12 лет. Пара почти неразлучна. Мужчина отметил, что жена часто выносит мозг, однако без нее ему очень одиноко и некомфортно.

Супружеская пара артистов балета – одна из самых образцовых пар в украинском шоу-бизнесе. Они находятся вместе 24 часа в сутки – ездят на гастроли, репетируют в танцевальном зале, появляются на светских мероприятиях и отдыхают лишь вдвоем. Александр Стоянов признался, что многих это удивляет, однако как ему, так и Екатерине Кухар такой ритм жизни нравится.

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"Есть выражение: "Куда же ты со своим самоваром?" А мне без самовара некомфортно. Когда мой самоварчик рядом, я понимаю, что у меня всегда все под рукой", – подчеркнул танцор.

Он признался, что Екатерина Кухар очень заботливая. Она всегда заботится, чтобы любимый был здоров, тепло опрятно одет, сыт и в комфорте – с подушкой и фильмом на ноутбуке. Если артист балета едет на гастроли сам, то не берет с собой ничего.

Я хожу раздетый, голодный, неухоженный. С одной стороны – это кайф, ты отдыхаешь, мозг никто тебе не выносит, потому что Катя умеет выносить мозг. Но очень одиноко получается,

– рассказал Александр Стоянов.

На невероятную заботу жены он отвечает тем же. Муж делает все, чтобы Екатерина Кухар не занималась домашними делами: "Я делаю ее жизнь, ее быт значительно легче. Я помогаю, чтобы она не тратила время на то, что ей не надо".

Добавим, недавно и сама Екатерина Кухар призналась, что ее избранник умеет создавать сказку и щедр на подарки. Один из последних сюрпризов – вечеринка по случаю дня рождения.

Александр Стоянов пригласил жену на ужин в одно из заведений столицы, в котором тайно от любимой собрал ее звездных друзей – Владимира Остапчука с женой Кристиной, Олю Полякову, Наталью Могилевскую, "Холостяка" Сергея Мельника и других.