Катя вміє виносити мозок, – чоловік Катерини Кухар розповів, яка вона дружина
Українська прима-балерина Катерина Кухар та Олександр Стоянов разом вже 12 років. Пара майже нерозлучна. Чоловік наголосив, що дружина часто виносить мозок, однак без неї йому дуже самотньо та некомфортно.
Джерело:Connecting Women
Подружжя артистів балету – одна з найзразковіших пар українською шоу-бізнесу. Вони перебувають разом 24 години на добу – їздять на гастролі, репетирують в танцювальному залі, з'являються на світських заходах і відпочивають лише вдвох. Олександр Стоянов зізнався, що багатьох це дивує, однак як йому, так і Катерині Кухар такий ритм життя подобається.
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"Є вислів: "Куди ж ти зі своїм самоваром?" А мені без самовара некомфортно. Коли є мій самоварчик поряд, я розумію, що у мене завжди все під рукою", – наголосив танцівник.
Він зізнався, що Катерина Кухар дуже турботлива. Вона завжди дбає, щоб коханий був здоровий, тепло охайно одягнений, ситий та в комфорті – з подушкою і фільмом на ноутбуці. Якщо артист балету їде на гастролі сам, то не бере з собою нічого.
Я ходжу роздягнений, голодний, недоглянутий. З одного боку – це кайф, ти відпочиваєш, мозок ніхто тобі не виносить, бо Катя вміє виносити мозок. Але дуже самотньо виходить,
– розповів Олександр Стоянов.
На неймовірну турботу дружини він відповідає тим же. Чоловік робить все, щоб Катерина Кухар не переймалася хатніми справами: "Я роблю її життя, її побут значно легшим. Я допомагаю, щоб вона не витрачала час на те, що їй не треба".
Додамо, нещодавно й сама Катерина Кухар зізналася, що її обранець вміє створювати казку та щедрий на подарунки. Один з останніх сюрпризів – вечірка з нагоди дня народження.
Олександр Стоянов запросив дружину на вечерю в один з закладів столиці, в якому потай від коханої зібрав її зіркових друзів – Володимир Остапчук з дружиною Христиною, Оля Полякова, Наталія Могилевська, "Холостяк" Сергій Мельник та інші.
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