Екатерина Кухар посвятила балету всю жизнь. Если сейчас у нее изящная фигура, то в подростковом возрасте она страдала от лишних килограммов. Звезда ограничивала себя в еде и даже прибегала к вредным методам похудения.

В подростковом возрасте гормональные изменения существенно сказались на фигуре хрупкой Екатерины Кухар. Ее формы становились все округлее и женственнее, что неприемлемо для балерин. По словам знаменитости, она должна была быть как тростинка, со щиколоткой, как у дорогого арабского скакуна.

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Ей надо было закрыть рот на замок. Силы для физических нагрузок и нормального развития она брала из соленых огурцов и квашеной капусты. От всех других продуктов балерина отказывалась, хотя обожала жареную картошку папы и жареную курицу мамы.

У меня были серьезные проблемы с лишним весом, с заметными женскими формами, из-за которых я очень комплексовала. Приходилось брать себя в руки и наступать на горло,

– вспомнила Катерина Кухар.

Звезда не только ограничивала себя в еде, но и прибегала к вредным методам похудения. Екатерина Кухар надевала брюки с эффектом сауны, которые врачи категорически не рекомендуют! В них она проводила у балетного станка целый день.

"Из вредного я надевала штаны-сауну. Ты ничего не делаешь – стоишь и потеешь. Мы одевали на проблемные места – на бедра, на талию. И ты с утра до вечера работаешь в этих брюках, с тебя три пота сходит, но есть результат", – рассказала балерина.