Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала день народження. На той час знаменитість разом із сім'єю відпочивала на Мальдівах, а коли повернулася в Київ, друзі організували для неї секретну вечірку.

Источник: 24 канал

Друзья танцовщицы решили самостоятельно устроить ей праздник. Знаменитости собрались в одном из лучших отелей Киева, чтобы поздравить Екатерину. Редакция Showbiz 24 подготовила подборку ярких кадров с празднования.

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Секретная вечеринка для Екатерины Кухар

Звезды, которые приехали на празднование, на своих страницах в социальных сетях активно публиковали ролики, где показали самые яркие моменты. Среди друзей и коллег примы-балерины, которые присоединились к организации праздника, были супруги Владимира и Кристины Остапчуков.

Телеведущий в инстаграм-сторис показал зажигательные танцы и искренние эмоции, когда она увидела, что все собрались ради нее. Также Владимир не упустил случая в очередной раз продемонстрировать свои чувства любимой во время медленного танца.

Владимир Остапчук на дне рождении Екатерины Кухар: смотрите видео онлайн

На праздник прибыли и артисты украинской эстрады. Оля Полякова, которая также совсем недавно побывала на Мальдивах, зажигающая на танцполе вместе с коллегой по сцене – Натальей Могилевской. Женщины пели, танцевали, получали удовольствие от каждого момента этого прекрасного вечера.

Также Полякова спела вместе с Кухар и в своих инстаграм-сторис показала фрагмент чувственного танца балерины и ее возлюбленного.

Оля Полякова и Наталья Могилевская на дне рождении Екатерины Кухар: смотрите видео онлайн

Реакция Екатерины Кухар

Прима-балерина не ожидала, что друзья сделают ей такой сюрприз по случаю 39-летия. Она опубликовала сторис, которые сняла в одном из номеров, расположенных в том отеле, где проходило празднование.

Звезда показала невероятно красивый вид на утренний Киев, а также похвасталась подарками, которые получила на секретной вечеринке. Гостиничный номер был заполнен огромным количеством цветов, а также пакетов с изысканными, брендовыми презентами.

Екатерина Кухар показала подарки от друзей: смотрите видео онлайн