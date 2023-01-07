Если вы до сих пор не знаете, какие колядки можно послушать кроме "Рождественской истории с Тиной Кароль" или программы "Украина колядует" с Ириной Федишин, то мы попробуем вас удивить. В нашей музыкальной подборке вы найдете как давно слышавших пописполнителей, так и несколько неожиданных аутентичных синглов в современной обработке.

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Современные колядки с украинскими артистами

Тина Кароль – "Рождественская история"

Весь плейлист с рождественскими колядками в исполнении попдивы вы можете прослушать здесь, а отдельно предлагаем насладиться народной песней "Нова радість стала", которой открываем наш "хит-парад".

Тина Кароль – "Нова радість стала": слушать колядку онлайн

Джамала, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонкая, ЮЮ, Tery и группа "ЩукаРыба"

25 декабря на сервисе MEGOGO появился невероятный музыкальный фильм, где несколько украинских звезд собралось, чтобы спеть древние украинские колядки. Сейчас их редко встретишь на концертах или других праздничных действах, поэтому фильм "Колядки на Кудрявке" стал настоящим достоянием для любителей аутентичного и украинского. Отдельно послушать каждую колядку вы можете здесь.

"Колядки на Кудрявке": слушать колядки онлайн

Оксана Муха

Талантливая украинская певица Оксана Муха, которая в 2019 году победила в шоу "Голос країни", еще 9 лет назад выпустила в свет альбом с колядками "на современный лад". Свою пластинку "Колядки и щедривки" артистка презентовала на сольном концерте "Рождество в Опере" в 2014 году и часто выполняет их на своих новогодне-рождественских выступлениях. Все композиции вы можете прослушать здесь, а вам предлагаем добавить в свой плейлист колядку "Во Вифлеємі зоря сіяє".

Оксана Муха – "Во Вифлеємі зоря сіяє": слушать колядку онлайн

Александр Пономарев, Ирина Билык, Тина Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка

В конце 2020 года, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, артисты украинской эстрады решили собраться, чтобы согреть своих фанатов праздничной колядкой "Нова радисть стала". На собственную студию "С утра до ночи" исполнителей пригласил Александр Пономарев, где в рамках проекта Александра Ponomarev live studio они исполнили знаменитую колядку. Отметим, что эту песню исполнители записали с первого дубля, изюминка проекта Пономарева.

"Нова радість стала" – Пономарев и артисты: слушать колядку онлайн

А годом ранее Александр Пономарев спел вместе с Олегом Винником и Таюне колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Александр Пономарев, Олег Винник и Таюне – "Добрий вечір тобі, пане господарю": слушать онлайн

Кристина Соловий

Певица Кристина Соловий, имеющая на четверть лемковское происхождение, 7 лет назад выпустила проникновенную и мелодичную колядку на слова Богдана-Игоря Антоныча "Народився Бог на санях". Она сразу получила огромную популярность в сети, а сама артистка часто исполняет ее на рождественских эфирах.

Кристина Соловий – "Народився Бог на санях": слушать песню онлайн

Вместе с этим предлагаем послушать эту колядку в исполнении Тараса Чубая – лидера группы "Плач Иеремии", а также бандуристки KRUTЬ.

Тарас Чубай – "Народився Бог на санях": слушать песню онлайн

KRUTЬ – "Народився Бог на санях": слушать колядку онлайн

NAZVA

Древняя украинская колядка "Коляд, Коляд, Колядница" стала основой нового музыкального хита "Сигеле-мигеле" молодой группы NAZVA. Современная колядка заполонила соцсети, особенно Титок в конце ноября, поэтому предлагаем и вам послушать и поделиться, "заходит ли" вам такой вариант.

NAZVA – "Сигеле-мигеле": слушать колядку онлайн

Пиккардийская Терция

В 2004 году львовская группа "Пиккардийская Терция" раз и навсегда покорила своих верных слушателей рождественским альбомом колядок "З Неба до Землі". В него вошло 17 колядок, 12 из которых – на украинском языке. Некоторые из них в классическом, почти хоровом исполнении предлагаем прослушать и вам.

"Пиккардийская Терция": слушать колядки онлайн

KRISTONKO

Молодая украинская артистка и блогерша Кристина Христонько активно развивает музыкальную карьеру, поэтому последние 2 года в канун рождественских праздников выпускает колядки. В 2021-м это была "Добрий вечір тобі, пане господарю", а в этом году – "Нова радість стала".

KRISTONKO – "Нова радість стала": слушать колядку онлайн

KRISTONKO – "Добрий вечір тобі, пане господарю": слушать колядку онлайн

Настя Каменских

Популярную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" в 2021 году также исполнила певица Настя Каменских (NK). Свою композицию звезда выпустила в духе джаза, понравившегося многим слушателям.

Настя Каменских – "Добрий вечір тобі, пане господарю": слушать колядку онлайн

Ирина Федишин "Украина колядует"

Ну и куда без Ирины Федишин и ее известной шоу-программы "Украина колядует", с которой она почти каждый год выступает перед своими поклонниками во время рождественских праздников. Несколько из ее самых известных исполнений колядок вы можете послушать здесь, а песню "Сумний був той Святий Вечір", которая в народе стала колядкой на мотив "Нова радість стала", предлагаем послушать отдельно. Ведь она особенно перекликается с трагическими событиями в Украине в последние месяцы.

Ирина Федишин – "Сумний був той Святий Вечір": слушать колядку онлайн