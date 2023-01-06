В 2021 году Екатерина Осадчая стала мамой в третий раз, она родила сына Даниила. Перед этим на свет появился сын Иван, а старшего Илью она родила еще 20 лет назад от нардепа Олега Полищука. После вокального проекта "Голос страны", завершившийся в декабре 2022 года, фанаты увидели определенные изменения в фигуре ведущей.

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В комментариях люди начали оставлять свои догадки и вопросы, не планирует ли семья пополнение, но Осадчая молчала. В начале 2023 года она нарушила интригу и лаконично ответила "Нет" на вопрос о беременности.



Екатерина Осадчая ответила, в четвертый раз беременная / Фото с инстаграм-сторис

Дополнительный аргумент о наборе веса или других изменениях в фигуре она оставила также в инстаграм-сторис. Женщина призналась, что из-за стресса похудела на 5 килограммов в начале полномасштабной войны, и с тех пор они не вернулись. Несмотря на это, она убеждена, что в то время, когда "завтра может не наступить", они верят, что нужно делать все – жениться, брать в семью домашних любимцев, осуществлять все свои мечты.



Осадчая рассказала, что похудела на 5 килограммов / Фото с инстаграм-сторис



Осадчая поделилась собственной философией во время войны / Фото с инстаграм-сторис