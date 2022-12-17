Украинскую телеведущую Катю Осадчую подписчики спросили об отношении к звездам с неоднозначной позицией по поводу войны. Она ответила на вопросы в инстаграм-сториз.
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Катя Осадчая об Оксане Байрак
Ведущая высказалась о пророссийском режиссере Оксане Байрак. По словам многих ее коллег, Байрак считала, что Украина вроде бы виновата в обстрелах Донбасса.
Отношение, как к изменнице. Первые санкции СНБО против звезд-предателей уже введены. Думаю, что кинорежиссер на очереди,
– написала Осадчая.
Об Ани Лорак
О певице-изменнице Ани Лорак Катя Осадчая высказалась лаконично.
Instagram за такие слова банит. Я не знаю, как можно делать вид, будто нет войны в твоей стране. Хотя, может, она уже не считает Украину своей страной,
– поделилась звезда.
Осадчая об предательнице / Фото с инстаграм-сториз