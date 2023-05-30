После атаки дронов в Москве O.Torvald запостили видео, снятое во время паники в России, и наложил свой трек 2008 года с дебютного студийного альбома O.Torvald. Он так и называется "Ани Лорак".

Не упустите "Фонд мести Ани Лорак": сеть "разорвало" мемами от наклейок на дронах, атаковавших Москву

O.Torvald отреагировали на "дроны Ани Лорак" в Москве

Одна из первых песен группы O.Torvald была посвящена предательнице Украины, которая в том году представляла Родину на Евровидении в Сербии. В ней есть такие строки: "Так сильно люблю, тебя я желаю. Желаю и хочу я каждую ночь, со вкусом желаю. Расскажу о любви. Ани Лорак я люблю тебя".

Спасибо Сергею Стерненко, что эта песня приобрела новые смыслы,

– прокомментировали в O.Torvald.

В комментариях отреагировали бурно – одни говорят, что зря O.Torvald не играет "Ани Лорак" на концертах, а другие шутят, что скоро очередь дойдет до других предательниц – Таисии Повалий, Регины Тодоренко, MARUV и других:

"Да, да, Ани нам так помогает";

"Вот вы ее не играете на концертах, а зря";

"Это намек, что самое время дать концерт";

"Это просто топ. Но ведь она там не одна, ей еще Повалий помогает, MARUV, Тодоренко";

"Смотри скоро и Илья Кива начнет фондить";

"Насмешили капец".

Здесь следует прояснить, почему O.Torvald спели именно об Ани Лорак. В эфире Нового канала за 23 мая 2008 года Женя Галич комментировал, что имя Каролины Куек появилось в песне случайно, ведь писалась она всего 10 минут.

"Песня родилась сама собой, за 10 минут. Не допускаю, что она будет хитом, просто родилась и родилась. А тут еще и Евровидение, вот так совпало, и теперь вылезаем за счет имени Ани Лорак", – объяснял Женя Галич 15 лет назад.