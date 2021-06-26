Катя Осадчая прогулялась по Львову в стильном образе: яркие фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая на днях прилетела во Львов, чтобы посетить Leopolis Jazz Fest 2021. Звезда устроила летнюю прогулку по городу в повседневном образе.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая в пятницу, 25 июня, прилетела во Львов вместе с мужем Юрием Горбуновым. Несмотря на страшную непогоду, бушевавшую в городе, звезды посетили джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021.

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Образ Кати Осадчей

На следующий день знаменитость решила прогуляться по солнечному Львову, приходящему в себя после непогоды. Для этого она примерила стильный повседневный образ.

Катя Осадчая позировала перед камерой в объемном белоснежном платье длины миди с пышными рукавами и элегантном жакете в тон. Такой наряд она соединила с трендовыми кроссовками.

Телеведущая дополнила нежный аутфит большими солнцезащитными очками. Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

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Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

Поклонники засыпали телезвезду комплиментами в комментариях: