В четверг, 24 июня, во Львове прошел первый день Leopolis Jazz Fest 2021. Ведущие европейские музыканты выступали на главной сцене имени Эдди Рознера, а 25 июня проведут выступления на площади Рынок и во дворе Дворца Потоцких.
К теме Львов, лето, джаз: как прошел первый день Leopolis Jazz Fest 2021
Фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Международный джазовый фестиваль планируют посетить украинские звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Телеведущий уже опубликовал фотографию с самолета.
Пара сделала очаровательное селфи. Катя Осадчая позировала перед камерой в белом топе и голубой джинсовой куртке с черной вышивкой. Волосы она собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала роскошный макияж с акцентом на глазах. А Юрий Горбунов примерил белую футболку и рубашку.
"Львов ждет", – написал Юрий Горбунов под фото.
Какие еще звезды посетили Leopolis Jazz Fest 2021:
- Татьяна Литвинова;
- Юлия Магдич,
- Ирина Горовая,
- Павел Табаков,
- Валерия Гузема.