Звездный бэйби-бум продолжается! Летом 2021 года ведущая Катя Осадчая стала многодетной мамочкой. Теперь она воспитывает троих сыновей. Звезда невероятно счастлива и не скрывает этого. Теперь в инстаграме публикует кадры, на которых показывает будни материнства.

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Новые фото Осадчей из роддома

Ведущая опубликовала фото, где показала, как кормит новорожденного сына. Звезда предстала перед зеркалом в белом платье, с макияжем на лице, волосы собрала сзади. На руках в белом одеяле Екатерина держала крошечного сына, которого кормила грудью. Фотографию она сделала после прямой трансляции в утренней программе, поэтому и подпись к ней был соответствующей: "У кого телевизионный завтрак, а у кого-то – реальный".



Катя Осадчая кормит новорожденного сына / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Впоследствии звезда показала новое фото с любимым. Юрий Горбунов приехал к жене и сыну. На лице знаменитого отца сияет улыбка. Он невероятно счастлив, ведь теперь в доме будет еще больше детского смеха и радости.

"Папа приехал", – с нежностью подписала фотографию Катя.



Осадчая и Горбунов в роддоме / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Напомним, второй сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова родился утром 19 августа в одном из частных роддомов Киева. Счастливые родители уже через несколько часов после рождения малыша поделились радостной новостью с поклонниками.