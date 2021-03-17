Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как проходит ее подготовка к съемкам. Сначала она позировала в гримерке, а потом показала роскошный образ в лифте.

Катя Осадчая часто делится с поклонниками новостями из-за кулис. Звезда показала несколько новых кадров, которыми заинтересовала подписчиков.

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Подготовка Кати Осадчей к съемкам

На одной из фотографий ведущая позировала, сидя в гримерке, в то время, как стилист делал ей прическу. Звезда решила сделать селфи на телефон. Катя изображена в повседневном наряде, а также видим у нее теплый напиток.

Наш марафон продолжается. Скоро покажем кое-что интересное. Ждите!

– подписала фото Осадчая.



Катя Осадчая в гримерке / Скриншот инстаграм-сториз Кати Осадчей

На втором фото Катя сделала селфи в лифте. Она позировала в стильном брючном костюме коричневого цвета, который соединила с туфлями-лодочками в тон на каблуке. Образ звезда дополнила красивой шляпкой. На лице сделала макияж с акцентом на глазах, а волосы вложила в локоны. Среди аксессуаров образ дополняли подвеска на шее и черная защитная маска.



Катя Осадчая в лифте / Скриншот инстаграм-сториз Кати Осадчей

Стильные аутфиты Кати Осадчей на съемках: