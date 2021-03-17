Катя Осадчая показала, как готовится к съемкам: интересные кадры
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как проходит ее подготовка к съемкам. Сначала она позировала в гримерке, а потом показала роскошный образ в лифте.
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Катя Осадчая часто делится с поклонниками новостями из-за кулис. Звезда показала несколько новых кадров, которыми заинтересовала подписчиков.
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Подготовка Кати Осадчей к съемкам
На одной из фотографий ведущая позировала, сидя в гримерке, в то время, как стилист делал ей прическу. Звезда решила сделать селфи на телефон. Катя изображена в повседневном наряде, а также видим у нее теплый напиток.
Наш марафон продолжается. Скоро покажем кое-что интересное. Ждите!
– подписала фото Осадчая.
Катя Осадчая в гримерке / Скриншот инстаграм-сториз Кати Осадчей
На втором фото Катя сделала селфи в лифте. Она позировала в стильном брючном костюме коричневого цвета, который соединила с туфлями-лодочками в тон на каблуке. Образ звезда дополнила красивой шляпкой. На лице сделала макияж с акцентом на глазах, а волосы вложила в локоны. Среди аксессуаров образ дополняли подвеска на шее и черная защитная маска.
Катя Осадчая в лифте / Скриншот инстаграм-сториз Кати Осадчей
Стильные аутфиты Кати Осадчей на съемках:
- ведущая посетила день рождения группы KAZKA в лиловом платье;
- для съемок "Голоса страны" Катя выбрала золотистое платье;
- знаменитость посетила ресторан Эктора Хименеса-Браво в желтой блузке и красных штанах.
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