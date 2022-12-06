В кардигане и без макияжа: Катя Осадча тронула редким фото с родителями

Телеведущая Катя Осадчая в День Вооруженных Сил Украины поблагодарила наших защитников за то, что имеет возможность видеть своих родителей. Также поделилась трогательным фото с самыми родными.

Во время войны каждый из нас за что благодарить военных, которые днем и ночью защищают Украину от оккупантов. Катя Осадча приобщилась к поздравлениям и рассказала личную историю.

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Редкое фото Кати Осадчей с родителями

Ведущая поблагодарила наших героев, которые защищают и отвоевывают сантиметр за сантиметром нашу землю. За то, что мы в тылу имеем возможность жить и работать, за то, что мы имеем нашу Украину.

Я хочу поблагодарить, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не уезжали. Только благодаря нашим Героям Киевщина освобождена и будут освобождены и другие города!

– написала ведущая под фото.



Катя Осадчая с родителями / Фото из инстаграмма Кати Осадчей

Ведущая позировала рядом с самыми родными в светлых широких джинсах, белой футболке и кардигане в клеточку. Волосы собрала в пучок, а на лицо не наносила косметику. Катя искренне улыбалась и наслаждалась моментом. Во время войны такие встречи особенно ценны.

Звезды, чьи родители были в оккупации