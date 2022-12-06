5 декабря в Украине отмечали День волонтера, 6 декабря – День ВСУ. Очень символично, что эти два дня идут вместе, поскольку волонтеры во время полномасштабной войны очень помогают военным. Уже более 9 месяцев волонтеры и защитники бок о бок приближают нашу победу.

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Сегодня новостные ленты и соцсети наполнены поздравлениями в адрес наших защитников. Парней и девушек, которые в мороз, болото, днем и ночью защищают Украину от оккупантов, информирует 24 канал.

Как звезды поздравляют с Днем ВСУ

Джамала