5 декабря в Украине отмечали День волонтера, 6 декабря – День ВСУ. Очень символично, что эти два дня идут вместе, поскольку волонтеры во время полномасштабной войны очень помогают военным. Уже более 9 месяцев волонтеры и защитники бок о бок приближают нашу победу.

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Сегодня новостные ленты и соцсети наполнены поздравлениями в адрес наших защитников. Парней и девушек, которые в мороз, болото, днем и ночью защищают Украину от оккупантов, информирует 24 канал.

Как звезды поздравляют с Днем ВСУ

Джамала

"Наша опора! День Вооруженных Сил Украины. В этот особый день предлагаю каждому и каждой задонатить нашим военным. Они нуждаются в помощи ежедневно и ежеминутно. Особенно сегодня. Верим, любим и поддерживаем. Вами восхищается целый мир! Вы – пример силы духа и борьбы за свой дом! Непобедимы!"

Ирина Федишин

"Наши Вооруженные Силы, спасибо, что защищаете Украину! Горжусь и восхищаюсь Вашей силой, мужеством, смелостью! Пусть хранит вас Господь! С праздником! Слава ВСУ!"

Маша Ефросинина

"Главные герои сегодняшней Украины! Наши воины – это главная надежда и мотивация не ломаться! Слава тем, кто не отдает нашу землю кровожадному и бесчеловечному врагу! Слава вам, нашим защитникам и защитницам! Слава Вооруженным Силам Украины!"

Наталья Могилевская

"Слава ВСУ! Слава Героям! Слава Украине!"

Надя Дорофеева

"Храбрые, с чувством юмора, сильные, заботливые, с крепкой душой и добрым сердцем – это все о наших героях! Слава ВСУ! Слава Героям!"

Катя Осадчая

"Слава ВСУ, Слава Героям! Я тысячу раз благодарна нашим Героям за то, что защищают и отвоевывают сантиметр за сантиметром нашу землю. За то, что мы в тылу можем жить и работать, за то, что у нас есть наша Украина.

Сегодня подумала, за что лично больше всего благодарна нашим Вооруженным Силам. У каждого из нас есть своя личная история, за что поблагодарить. И я хочу поблагодарить, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не уезжали. Только благодаря нашим Героям Киевщина освобождена и будут освобождены и другие города!

Спасибо каждому и каждой. Мы в неисчерпаемом долгу перед вами. С вашим Днем ВСУ!"

Светлана Тарабарова

"Честь, низкий поклон и благодарность всем братьям и сестрам ВСУ. Быстрое восстановление всем героям, которые находятся в госпиталях. Светлая память всем погибшим, отдавшим свою жизнь за будущее наших детей. Я, моя семья, моя музыка всегда была и есть рядом. Завоевываем победу вместе. Слава Украине!"

Для просмотра карусели листайте направо:

Леся Никитюк

"Благодаря глазам мы можем видеть, благодаря ушам мы можем слышать, а благодаря вам мы можем жить... С Днем Вооруженных Сил Украины!"

Святослав Вакарчук

"ВСУ – это и есть Украина! Смелая, сильная, непокорена. С Днем наших Вооруженных Сил! Слава Украине! Слава Героям!"

Для просмотра карусели листайте направо:

The Hardkiss

"С Днем Вооруженных Сил Украины"

Настя Каменских

"Наша защита и опора. Наши смелые, храбрые и несгибаемые защитники и защитницы. Сегодня вся Украина поздравляет вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Мы благодарим вас за то, что мужественно защищаете нашу землю. Вы – пример достоинства, чести и несгибаемости. Берегите себя. С праздником! Слава Героям!"