Херсон снова украинский! Много мнений о том, что с этой победы ВСУ начался развал России. А пока украинцы искренне радуются, что десятки населенных пунктов, среди которых знаменитый Херсон, вернулись домой.

Важно "Так выглядит счастье": звездный бомонд радуется и плачет от освобождения Херсона

Светлана Тарабарова об освобождении Херсона

В инстаграмме артистка опубликовала видео, которое уже стало вирусным. На нем херсонцы поднимают сине-желтые флаги в центре Херсона. Люди ждали этого месяца месяцами, поэтому не сдерживают эмоций, выражают безграничную благодарность ВСУ, которые обещали вернуться и сделали это.