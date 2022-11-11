Херсон снова украинский! Много мнений о том, что с этой победы ВСУ начался развал России. А пока украинцы искренне радуются, что десятки населенных пунктов, среди которых знаменитый Херсон, вернулись домой.
Важно "Так выглядит счастье": звездный бомонд радуется и плачет от освобождения Херсона
Светлана Тарабарова об освобождении Херсона
В инстаграмме артистка опубликовала видео, которое уже стало вирусным. На нем херсонцы поднимают сине-желтые флаги в центре Херсона. Люди ждали этого месяца месяцами, поэтому не сдерживают эмоций, выражают безграничную благодарность ВСУ, которые обещали вернуться и сделали это.
Так выглядит счастье. Плачу. Мой Херсон. Я люблю тебя, Украина! Спасибо, спасибо всем нашим воинам,
– написала артистка под видео.
Также Светлана распространила несколько кадров в инстаграмм-сторисе.
- "Я в слезах. Херсон. Я так люблю тебя, мой город".
- "Дорога домой. Боже. Не могу остановиться, разрывает".
Светлана Тарабарова об освобождении Херсона / Скриншоты инстаграм-сторис певицы
Светлана Тарабарова об освобождении Херсона / Скриншоты инстаграм-сторис певицы
Невероятные новости с Юга Украины заполонили сеть еще 10 ноября. Тогда сообщали о десятках освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. 11 ноября – исторический день для Украины. Именно в этот день украинские военные вошли в Херсон, где люди встречали их с невероятной радостью. В Херсоне уже развевается украинский флаг. ВСУ делают все для того, чтобы совсем скоро он был и в других временно оккупированных городах.