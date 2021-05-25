Украинская телеведущая Катя Осадчая ожидает рождения третьего ребенка. Однако, она не прекратила вести инстаграм-страницу и радовать пользователей новыми фотографиями в особом состоянии.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая позировала перед камерой на фоне автомобиля и улыбалась. Для новой съемки она примерила белое воздушное платье из легкой ткани длины миди. Наряд имел объемные рукава и кружевные вставки, что делало удачные акценты.

Катя Осадчая соединила платье с черно-белыми эспадрильями, а также выбрала белую шляпу с цепочкой. Стильный образ также дополнял серебристый браслет на руке и черные солнцезащитные очки. Волосы звезда собрала в лаконичный низкий хвост.

Катя Осадча
Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

Катя Осадча
Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

Поклонников телеведущей очаровала очередная серия фотографий. Об этом они написали в комментариях:

  • "Великолепная дама";
  • "Такая прекрасная";
  • "Красивая";
  • "Красавица Екатерина";
  • "Очаровательная".