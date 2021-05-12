К Екатерине Осадчей теперь приковано особое внимание поклонников, ведь теперь она находится в статусе беременной женщины. Ведущая уже не скрывает своего особого состояния и демонстрирует беременный животик в красивых образах.
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Образ Кати Осадчей в Турции
Звезда обнародовала несколько кадров, на которых позирует на яхте. Большинство фотографий, знаменитость распространяла во время отпуска, были сделаны во время водных прогулок.
Катя грациозно позировала на фоне безбрежного моря в красивом летнем платье белого цвета. Широкий наряд имел бретели и опущенные рукава, что добавляло образу нежности и женственности.
Звезда принимала солнечные ванны, однако оберегала себя соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Также дополнила образ бусами.
На отдыхе Катя забирает волосы в хвост сзади, а на лицо не наносит косметику. Она дает возможность телу порелаксировать и восстановиться после ежедневных съемок.
Летний look Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Летний look Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Другие аутфиты Кати Осадчей в отпуске
- Звезда посетила античный город Каунос в коротких розовых шортах.
- Ведущая прогулялась по древнему городу Лорима в розовом костюме.
- Беременная телеведущая позировала на яхте в белом вышитом платье.