К Екатерине Осадчей теперь приковано особое внимание поклонников, ведь теперь она находится в статусе беременной женщины. Ведущая уже не скрывает своего особого состояния и демонстрирует беременный животик в красивых образах.

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Образ Кати Осадчей в Турции

Звезда обнародовала несколько кадров, на которых позирует на яхте. Большинство фотографий, знаменитость распространяла во время отпуска, были сделаны во время водных прогулок.

Катя грациозно позировала на фоне безбрежного моря в красивом летнем платье белого цвета. Широкий наряд имел бретели и опущенные рукава, что добавляло образу нежности и женственности.

Звезда принимала солнечные ванны, однако оберегала себя соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Также дополнила образ бусами.

На отдыхе Катя забирает волосы в хвост сзади, а на лицо не наносит косметику. Она дает возможность телу порелаксировать и восстановиться после ежедневных съемок.



Летний look Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Летний look Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей

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