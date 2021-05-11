В Турцию Екатерина взяла с собой яркую летнюю одежду, которую всячески комбинирует, и показывает стильные варианты образов для отпуска.

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Яркий look Кати Осадчей в Турции

Звездная мамочка для прогулки на яхте выбрала наряд, в котором уже позировала на камеру. Катя соединила льняную желтую рубашку и розовые шорты. На фото Осадчая изображена босиком на фоне невероятно красивого пейзажа.

Летний look народная любимица дополнила соломенной шляпой. Волосы она собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику. Катя похвасталась натуральной красотой и золотистым загаром.

Путешествие без фильтров. Каникулы заканчиваются, но впечатлений на целый год,

– написала звезда под фото.



Яркий образ Кати Осадчей в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Яркий образ Кати Осадчей в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Яркий образ Кати Осадчей в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Подписчики беременной ведущей не оставили новую публикацию без внимания. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес Екатерины.