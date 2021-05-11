В Турцию Екатерина взяла с собой яркую летнюю одежду, которую всячески комбинирует, и показывает стильные варианты образов для отпуска.
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Яркий look Кати Осадчей в Турции
Звездная мамочка для прогулки на яхте выбрала наряд, в котором уже позировала на камеру. Катя соединила льняную желтую рубашку и розовые шорты. На фото Осадчая изображена босиком на фоне невероятно красивого пейзажа.
Летний look народная любимица дополнила соломенной шляпой. Волосы она собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику. Катя похвасталась натуральной красотой и золотистым загаром.
Путешествие без фильтров. Каникулы заканчиваются, но впечатлений на целый год,
– написала звезда под фото.
Яркий образ Кати Осадчей в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Яркий образ Кати Осадчей в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Яркий образ Кати Осадчей в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Подписчики беременной ведущей не оставили новую публикацию без внимания. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес Екатерины.
- "Вы абсолютно прекрасна! Сияете счастьем!"
- "Супер!"
- "Какая красота!"
- "Такие прекрасные публикации!"
- "Катя, вы просто очаровательны!"