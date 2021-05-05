Именно в Турции Катя рассекретила, что вместе с мужем Юрием Горбуновым ожидает рождение второго общего ребенка. На личной странице в инстаграме ведущая публикует фото, на которых уже не скрывает своего животика.

Стоит увидеть Беременная Катя Осадчая поплавала в открытом море в Турции: фото в купальнике

Образ Кати Осадчей в Турции

Для прогулки по древним местам Катя выбрала легкое летнее платье. Она предстала перед камерой на фоне невероятно красивой природы в льняном костюме, который состоял из рубашки и шорт. Совместила look с белыми кроссовками.

Волосы Осадчая собрала в пучок сзади, который завязала яркой резинкой, а на лице не наносила косметику. На отдыхе Катя, как всегда, демонстрирует натуральную красоту. Стильный летний ауфит знаменитость дополнила солнцезащитными очками и бусами.

Здесь когда-то была Греция – древний город Лорима. От него осталась только крепость. Теперь отсюда в Грецию 2 часа морем, но из-за ограничений, пока что она дальше, чем хотелось бы,

– прокомментировала фото Катя.



Летний look Кате Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Летний look Кате Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Летний look Кате Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей

В комментариях фанаты беременной знаменитости засыпают ее комплиментами. Также они отмечают красоту фотографий.