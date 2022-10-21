О новом пакете санкций СНБО объявил 30 сентября. Тогда туда вошли некоторые россияне и российские компании, поддерживающие войну России против Украины. Среди попавших под санкции были и украинские знаменитости, которые оказались предательницами.

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Санкции ввели против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой, Регины Тодоренко, а также ведущих Снежаны Егоровой и Оксаны Марченко.

Что известно о санкциях против предательниц

Ограничения будут действовать в течение 5 лет.

Всем попавшим в санкционный список артистам запрещено выводить капитал из Украины, проводить торговые операции.

Все лицензии и разрешения, которые предателям выдавали в Украине, аннулируют, а активы заблокируют.

Также звезды, которые под санкциями, не смогут приобрести земельный участок, приватизировать недвижимость.

Их лишат государственных наград и других форм наград.

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Под санкции попали и российские артисты, поддерживающие политику Путина: Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров , Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки.