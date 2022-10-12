Российская певица Земфира на днях выступила в Кипре, а затем приехала в Израиль, где встретилась с Пугачевой. На концерте она выступила против войны, чем начали увлекаться украинцы. Катя Осадчая объяснила, что с ее заявлениями не так.

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Катя Осадчая о Земфире

Телеведущая Катя Осадчая призвала украинцев перестать распространять слова Земфиры. Ведь еще в начале вторжения у артистки была возможность выступить против войны и подстрекнуть к протестам своих зрителей.

Перестаньте постить Земфиру. Сказала – хорошо. А 24 и 26 февраля на огромных сольниках в Москве не сказала. А тогда это было очень важно и могло поменять ход дел, когда первые дни людей еще можно было поднять. А сейчас это уже. Спасибо, конечно, но ничего это уже не изменит,

– подчеркнула Осадчая.

Напомним, концерт Земфиры в Кипре состоялся 9 октября. На нем она заявила, что "ежедневно молится", чтобы прекратилась война и спела антивоенный трек.

Как Земфира показала истинное отношение к украинцам

Катя Осадча также распространила историю поклонницы, которая рассказала, как проходил концерт Земфиры: "На входе на концерт на Кипре отбирали украинские флаги".

Девушка, рассказавшая о выступлении россиянки, призналась, что обожала певицу и ждала от нее слова протестов против власти и поддержки Украины.

9 октября иду на ее концерт, в тех самых своих любимых берцах, в которых убегала от войны, чтобы услышать вживую "легенду". И вижу, что на входе у людей забирают украинские флаги. Мой флаг лежал у меня в кармане, как надежда на то, что Земфира все-таки выскажется против войны,

– написала украинка.

Земфира действительно высказалась против войны – во время ее короткой речи девушка пробралась вперед и бросила ей под ноги украинский флаг.

"Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачиваясь заносит его за кулисы. Я и вся толпа начинает кричать "ни войне". Проходит минут 5 и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в почему не бывало, и собирать цветы из первых рядов. Занавес. Минус 1 флаг любимой страны. Минус 1 любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует", – добавила она.

Катя Осадчая про Земфиру / Фото с инстаграм-сториз

Видео с концерта Земфиры: