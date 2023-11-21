Катя Осадчая показала, как провела выходные дома с мужем и детьми: домашние фото
21 ноября 2023, 07:04Читати новину українською
Источник:Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая показала, как прошли ее выходные. Звезда развлекалась дома вместе с мужем и двумя детьми.
Ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая опубликовала новые семейные кадры в инстаграм-сториз. Звезда показала, как прошли ее выходные.
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Катя Осадчая поделилась домашними фото
Катя Осадчая отдыхала вместе с мужем Юрием Горбуновым и двумя детьми в своем уютном доме. Она показала развлечения звездного отца с сыновьями и обнародовала фото, сделанное ее младшим сыном Данилой.
Чем больше у тебя детей, тем быстрее ты бежишь в садики и школы в понедельник,
– пошутила ведущая.
Катя Осадчая с мужем и сыновьями / Фото с инстаграм-сториз
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