Артистка опубликовала видео, на котором зафиксированы милые моменты из совместной фотосессии с сыном. Кроме того, в поздравлении исполнительница отметила, что Вениамин – "самая большая инвестиция" в ее жизни и она не представляет, как отдаст его кому-то. Также певица призвала девушек остерегаться будущей свекрови.
Не упустите В пушистом топе и без макияжа: Тина Кароль взбудоражила воображение фанов дерзкими фото
Тина Кароль поздравила сына с 15–летием
Знаменитость опубликовала черно-белое видео, где они с Вениамином разговаривают, улыбаются и обнимаются. Кроме того, она написала трогательное поздравление.
Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15! Как тебя кому-нибудь отдать потом. Ох, девочки. Остерегайтесь свекрови. Милый и единственный,
– отметила звездная мама.
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны поздравили Вениамина с днем рождения. Кроме того, они в очередной раз отметили его сходство с отцом.
- "Какой хороший у вас сын. Муж бы гордился им. Когда-то вы были его опорой, а еще немного и он станет вашей";
- "До сих пор перед глазами маленький кудрявый блондин, а тут уж такой парень. С днем рождения";
- "Очень похож на мужа. Хороший парень";
- "Копия Евгения";
- "Тина, поздравляю сына с днем рождения! Пусть всегда будет вашей опорой";
- "Как же он похож на отца";
- "Самые искренние поздравления с днем рождения сына! Удачи".
Сын Тины Кароль: что известно
- В 2008 году Тина Кароль и Евгений Огир поженились. Сначала они расписались, а затем скрепили свою любовь браком.
- В ноябре того же года у пары родился первенец, сын Вениамина. Поклонники Тины заметили поразительное сходство мальчика с отцом.
- Вениамин учится в Великобритании в Repton Preparatory School.
- Известно, что юноша не только учится в учебном заведении, но и демонстрирует свою страсть к танцам, фортепиано и барабанам. К тому же он занимается фехтованием.