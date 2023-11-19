Артистка опубликовала видео, на котором зафиксированы милые моменты из совместной фотосессии с сыном. Кроме того, в поздравлении исполнительница отметила, что Вениамин – "самая большая инвестиция" в ее жизни и она не представляет, как отдаст его кому-то. Также певица призвала девушек остерегаться будущей свекрови.

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Тина Кароль поздравила сына с 15–летием

Знаменитость опубликовала черно-белое видео, где они с Вениамином разговаривают, улыбаются и обнимаются. Кроме того, она написала трогательное поздравление.

Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15! Как тебя кому-нибудь отдать потом. Ох, девочки. Остерегайтесь свекрови. Милый и единственный,

– отметила звездная мама.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны поздравили Вениамина с днем рождения. Кроме того, они в очередной раз отметили его сходство с отцом.

"Какой хороший у вас сын. Муж бы гордился им. Когда-то вы были его опорой, а еще немного и он станет вашей";

"До сих пор перед глазами маленький кудрявый блондин, а тут уж такой парень. С днем рождения";

"Очень похож на мужа. Хороший парень";

"Копия Евгения";

"Тина, поздравляю сына с днем рождения! Пусть всегда будет вашей опорой";

"Как же он похож на отца";

"Самые искренние поздравления с днем рождения сына! Удачи".

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