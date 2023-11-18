Актриса и телеведущая "Единого марафона" Наталья Островская поделилась счастливой новостью. Она впервые стала мамой.

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Наталья Островская стала мамой

Ведущая опубликовала первые фото из полового дома. Звезда ТВ поделилась, что родила девочку весом 3760 грамм. Наталья Островская поблагодарила врачей за то, что ей захотелось повторить этот день.

Наша Вселенная. 3760 граммов. 54 сантиметров. Я безгранично благодарю команду врачей. Они сделали все, чтобы этот день захотелось повторить,

– поделилась Островская.



Наталья Островская стала мамой / Фото из инстаграма ведущей



Наталья Островская стала мамой / Фото из инстаграма ведущей

Украинские знаменитости и коллеги Натальи поздравляют актрису с рождением ребенка: