Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции: фото супругов

Знаменитая пара ведущих – Катя Осадчая и Юрий Горбунов полетели в солнечную Турцию. Звезды уже успели поплавать в море и даже сделали селфи.

Ведущие отправились в долгожданный отпуск вместе с 4-летним сыном Иваном. Они нетерпеливо ждали совместный отдых, поэтому теперь вполне наслаждаются им на берегу моря.

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Семья остановилась в роскошном пятизвездочном отеле в городе Бодрум. Катя и Юрий радуются, что имеют возможность хотя бы несколько дней провести только с сыном и отдохнуть от насыщенных рабочих дней.

Новое фото Осадчей и Горбунова

Юрий в личном блоге в инстаграме распространил фото, которое его любимая сделала во время плавания в море. Супруги были перед камерой на фоне голубой водички. Осадчая мило улыбалась в то время, как муж целовал ее в щечку. Влюбленные ожидают рождения второго общего ребенка, поэтому сейчас их отношения стали еще крепче.

На отдыхе Катя предпочитает натуральную красоту, поэтому позирует без макияжа. На этом селфи хорошо видно ее красивый золотистый загар.

Поймал русалку! Поцеловал! Соленая!

– шутливо подписал фото Горбунов.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая в Турции / Фото с инстаграма ведущего

Напомним, Горбунов и Осадчая этим летом уже не впервые отдыхают в Турции. Также они успели посетить еще несколько мест, которые добавили лету ярких кадров. Влюбленные побывали: