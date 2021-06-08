Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал новую фотографию с беременной женой на личной странице в инстаграме. В своем блоге шоумен часто делится фото с сыном или Катей Осадчей.

К слову Беременная MamaRika очаровала новым фото в объятиях мужа

Новое фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Украинские звезды отдыхают в элитном отеле в Бодруме, одном из городов Турции. Они сделали яркое селфи, где не скрывали улыбок.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая разместились на диване в нежных объятиях. Телеведущий позировал позади жены в белой футболке и темно-синих шортах, положив руку ей на плечо. А беременная знаменитость примерила изумрудный купальник с откровенным декольте.

Одно фото на троих,

– подписал фотографию Юрий Горбунов.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Отметим, сейчас в Турции, в Бодруме отдыхают звездные супруги, Сергей и Снежана Бабкины, вместе с детьми. Жена музыканта примеряет соблазнительные купальники, а также показывает яркие фотографии с отдыха.