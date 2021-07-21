Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая много времени уделяет сыну Ивану, который скоро станет старшим братом для третьего ребенка его звездной мамы. Она опубликовала новое фото с мальчиком на личной странице несмотря на то, что редко показывает такие кадры.
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Фото Кати Осадчей с сыном
На днях беременная знаменитость отправилась на прогулку по Днепру на яхте. Звездная мамочка позировала с сыном спиной к камере, ведь она до сих пор скрывает лицо малыша. Катя Осадчая нежно обнимала Ивана и улыбалась.
Иван предстал перед объективом в белой футболке и шортах. При этом телеведущая выбрала широкое голубое платье с серебристым и золотистым принтом и с рюшами на воротничке. Она собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.
Катя Осадча с сыном / Фото из инстаграма звезды
Поклонников очаровало новое фото телеведущей с сыном. Своими впечатлениями они поделились в комментариях:
- "Не с половиной, там уже полноценный человечек. Поэтому на фото 3 прекрасных человека, просто одна еще играет с нами в прятки";
- "Здоровья вам";
- "Желаю вам счастья";
- "Искренне обрадуюсь, если у вас будет девочка";
- "Материнство это лучшее и самое дорогое женское украшение! Вам невероятно идет!".