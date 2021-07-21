Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая много времени уделяет сыну Ивану, который скоро станет старшим братом для третьего ребенка его звездной мамы. Она опубликовала новое фото с мальчиком на личной странице несмотря на то, что редко показывает такие кадры.

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Фото Кати Осадчей с сыном

На днях беременная знаменитость отправилась на прогулку по Днепру на яхте. Звездная мамочка позировала с сыном спиной к камере, ведь она до сих пор скрывает лицо малыша. Катя Осадчая нежно обнимала Ивана и улыбалась.

Иван предстал перед объективом в белой футболке и шортах. При этом телеведущая выбрала широкое голубое платье с серебристым и золотистым принтом и с рюшами на воротничке. Она собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.



Катя Осадча с сыном / Фото из инстаграма звезды

Поклонников очаровало новое фото телеведущей с сыном. Своими впечатлениями они поделились в комментариях: