Беременность не является препятствием для известной украинской телеведущей Кати Осадчей. Звезда часто путешествует по разным странам, а недавно она вернулась из Одессы, куда ездила вместе с мужем. Шоумен Юрий Горбунов показал новое фото из поездки на личной странице в инстаграме.

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Фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Украинские супруги позировали перед камерой в изысканном заведении. Для его посещения телеведущие появились в парных нарядах. Юрий Горбунов примерил белую футболку, светлые брюки и серые слипоны.

В то же время Катя Осадчая выбрала нежное летнее платье. Она позировала в белом воздушном платье длины макси на тонких бретелях, с рюшами и объемной юбкой. Такой наряд звезда соединила с черно-белыми эспадрильями.

Телеведущая дополнила аутфит бирюзовым ожерельем на шее. Она собрала волосы в аккуратный пучок для удобства. Знаменитость не делала на лице макияж, похваставшись натуральной красотой.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма шоумена

Поклонники остались в восторге от новой фотографии звездной четы. Своими впечатлениями фанаты поделились в комментариях под фото: