Дочь Илоны Гвоздевой 7-летняя Валерия живет с родителями в Киеве, а 2-летний Доминик – на воспитании бабушки. Победительница "Танцев со звездами" признается, что поэтому ежедневно получает сообщение с обвинениями, что она плохая мать.

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"Где мой сын? Что ты за мать? Почему Доминик не с вами? Как можно оставить ребенка на родителей?", – такое пишут Илоне подписчики. Потому она решила ответить на хейт и закрыть эту тему навсегда.

Гвоздева объяснила, почему ее сын живет с бабушкой

"В стране война, Киев, как и многие другие города, находится под постоянной угрозой, муж остался почти без работы. Пока моя деятельность более результативна с точки зрения финансов, поэтому я не могу оставить работу и наслаждаться воспитанием детей", – объяснила Илона.

Звезда добавила, что семья – это не только красивые фото в Instagram, это еще тяжелая работа, постоянные кредиты, долги, неудачи и разочарования.

Жизнь в Киеве не из дешевых, обучение, строительство, няни для младшего – все это очень дорого стоит и тянуть все не выходит. Слава Богу, у меня есть такие замечательные родители, которые не побоялись взять на себя такую ответственность и хотя бы помочь нам и тем самым уберечь сына от психологического стресса и запугиваний,

– написала Гвоздева.

Илона призналась, что ей нелегко далось это решение. Каждый раз, когда звездная мама видит на детских площадках мам с сыновьями, ее сердце разрывается, а глаза наполняются слезами.

"Но понимаю, что сейчас так и по-другому пока не удается разрулить все это", – добавила она.



Гвоздева резко ответила на хейт

Звезда посоветовала прекратить ее травить советами по материнству и смотреть за собой.

Смотрите за своей семьей и детьми. Хватит примерить ваше узкое мышление и шаблоны на другие семьи… Жалеться на судьбу, страдать и делать из себя жертву не буду, не дождетесь. У меня прекрасная семья, я – прекрасная мать и сама буду решать, как мне жить,

– эмоционально заявила Гвоздева.

В комментариях звездную танцовщицу поддержали поклонники:

"Вы иметь и вам лучше знать, где безопасность для ваших детей".

"Боже, вы не должны никому ничего объяснять. Какая кому разница? Сколько рядом ужаса происходит, я просто в шоке. Вообще не переживайте из-за этого, пусть все складывается как планируете".

"Это очень тяжелое решение! Вы сильный человек, на такое отважившийся и не "жующий сопли". Быть 24/7 с ребенком и быть «голодным» и несчастным точно не нужно".

"Илоночка, шли их за кораблем…".

"Очень плохая привычка – совать нос в чужую семью. За своими детьми лучше бы смотрели".

"Илона, полностью поддерживаю вас. Только мама знает, как, где и с кем будет лучше ее детям".

К слову, недавно танцовщица показала, как ночевала в подвале вместе с мужем и дочерью, пока Россия обстреливала Украину, террористически нападая с ракетами и дронами