Украинский певец Александр Пономарев на днях поделился трогательной корреспонденцией на своей странице. Его младший сын 15 февраля отметил день рождения.
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Александр Пономарев поздравил сына
Исполнитель опубликовал семейный фотоколлаж, на котором собрал кадры с сыном из разных лет его жизни. Там и архивная фотография, где Саша поставил малышом, и снимок, сделанный в последние годы. Заметно, как вырос и сменился сын Александра Пономарева.
16-й день рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!
– написал певец.
Александр Пономарев с сыном / Фото с инстаграма певца
В комментариях поклонники приобщаются к поздравлениям:
- "Пусть Господь всегда оберегает, Александр, вас и ваших родных. Искренние поздравления и лучшие пожелания имениннику!";
- "Наши поздравления";
- "Мои поздравления с Днем рождения сына! Божьего благословения";
- "Поздравления сердечные, исполнение мечтаний";
- "Поздравляем! Лучшие пожелания, Сашу в день рождения";
- "С именинником вас! Пусть ваш сын растет счастливым ребенком, то есть уже парнем".
На днях день рождения праздновал и дочь Маши Ефросининой – ей исполнилось 19 лет. Телеведущая показала ее фото, удивив фанатов сходством девочки со звездной мамой.