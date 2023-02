Телеведущая Маша Ефросинина поделилась новой корреспонденцией на личной странице. Сегодня, 16 февраля, ее дочь Нана отмечает день рождения.

Дочери Ефросининой – 19 лет

Дочери телеведущей сегодня исполнилось 19 лет. Маша Ефросинина трогательно поздравила ее с днем рождения.

Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем. С днем рождения, my best girl ever,

– написала ведущая.

Также Маша Ефросинина поделилась новым фото взрослой дочери. Она заметила, что может делиться снимками Наны очень редко – девушка запрещает звездной маме это делать. "Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: "подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год!". Сегодня именно этот день!"



Нана Хромаева / Фото с инстаграма Маши Ефросининой

Поклонники Маши Ефросининой также поздравляют звездную дочь с днем рождения. К тому же они засыпают девочку комплиментами – Нана очень похожа на свою маму.

"Какая роскошная именинница. Да будет счастливым котиком!";

"Как будто на фото вы фильтр наложили. С днем рождения!";

"Какая Нана хорошая! Да будет очень счастлива. Поздравляю, Машуня";

"Нана – копия Маши 20 лет назад";

"Какая хорошая у вас дочь";

"Мамина младшая копия, обе красотки. Будьте счастливы";

"Какая же красивая и такая уж взрослая. Взгляд ваш, Маша, такой глубокий и завораживающий. Счастье безграничного и исполнения мечтаний".

Интересно, что в День матери Маша Ефросинина рассказывала о новых обстоятельствах войны, с которыми ей пришлось столкнуться. Тогда Нана стала для нее лучшей подругой и ее поддержкой, а также помогала с младшим сыном Сашей.