Катя Осадча призналась, за кого болела в суперфинале "Танцев со звездами"
Источник:ютуб "Танцев со звездами"
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась, что хотела, чтобы в суперфинале выиграла Ольга Харлан. Однако она считает, что победа Артура Логая заслуженная.
Катя Осадчая в суперфинале проекта "Танцы со звездами" была ведущей звездного балкона и поддерживала каждого. Но все равно у нее был свой фаворит.
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За кого болела Катя Осадчая
Телеведущая желала победы спортсменке Ольге Харлан.
Я болела за девушку. С Олей Харлан я давно знакома, поэтому держала за нее кулаки. Но "серебро" – это тоже медаль, и я ее поздравляю,
– сказала знаменитость.
Однако Катя Осадчая не огорчилась из-за победы Артура Логая. Она считает, что актер победил честно.
"Я не профессионал в танцах и не могу оценивать мастерство звезд и их партнеров, но думаю, что победа Артура Логая абсолютно заслужена", – подчеркнула Катя Осадчая.
Артур Логай и Анна Карелина / Фото из инстаграма Артура ЛогаяИнтересно, что не все зрители Танцев со звездами согласились с победой Артура Логая и Анны Карелиной. Многие пользователи сети назвали шоу продажным и высказывали мнения о том, что паре намеренно завышали оценки и "тянули" их до конца проекта.