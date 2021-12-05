Катя Осадчая в суперфинале проекта "Танцы со звездами" была ведущей звездного балкона и поддерживала каждого. Но все равно у нее был свой фаворит.

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За кого болела Катя Осадчая

Телеведущая желала победы спортсменке Ольге Харлан.

Я болела за девушку. С Олей Харлан я давно знакома, поэтому держала за нее кулаки. Но "серебро" – это тоже медаль, и я ее поздравляю,

– сказала знаменитость.

Однако Катя Осадчая не огорчилась из-за победы Артура Логая. Она считает, что актер победил честно.

"Я не профессионал в танцах и не могу оценивать мастерство звезд и их партнеров, но думаю, что победа Артура Логая абсолютно заслужена", – подчеркнула Катя Осадчая.

Артур Логай и Анна Карелина / Фото из инстаграма Артура Логая

Интересно, что не все зрители Танцев со звездами согласились с победой Артура Логая и Анны Карелиной. Многие пользователи сети назвали шоу продажным и высказывали мнения о том, что паре намеренно завышали оценки и "тянули" их до конца проекта.