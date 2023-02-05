Было бы весело, – Катя Лозовицкая призналась, пошла ли бы на "Холостяк" с Дурневым

В 12 сезоне "Холостяка" победила Катя Лозовицкая. Они с Алексом хоть и не вместе, но девушка верит, что на шоу можно обрести свою любовь. В интервью нам она ответила, пошла ли бы на проект с Алексеем Дурневым.

Ютуб-блогера Алексея Дурнева приглашали в проект "Холостяк", однако он отказался из-за маленького гонорара – в четыре раза меньше, чем он хотел. 24 Канал спросил Катю Лозовицкую, как ей такой кандидат на роль главного героя. Девушка отреагировала с восхищением.

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Катя Лозовицкая о шоу "Холостяк" с Алексеем Дурневым

Слышала, что Лешу Дурневу хотели взять на роль главного холостяка страны. И на самом деле мне эта идея очень нравилась, ведь, во-первых, было бы очень весело, а во-вторых, было бы интересно раскрыть Лешу с более серьезной и романтической стороны,

– прокомментировала Катя Лозовицкая.

Однако девушка думает, что героем 13 сезона романтического реалити-шоу должен стать кто-нибудь из военнослужащих. "Вообще я считаю, что следующим "Холостяком" должен быть мужчина, защищающий нашу страну. То есть кто-то из ВСУ", – поделилась модель.

Победительница "Холостяка-12" о будущей "Холостячке"

Не скажу, что у меня есть конкретная кандидатура, однако опять же идея с Лесей Никитюк кажется мне достаточно интересной. Ведь ее можно раскрыть как женщину с более хрупкой, чувственной стороны.

– заявила Катя Лозовицкая.

Напомним, что фаны несколько лет уговаривают Лесю Никитюк пойти на "Холостячку". Если сначала она шутила, что за ее сердце невозможно бороться, потому что у нее его нет, и сравнивала себя с "Белоснежкой и семью гномами", то несколько месяцев назад заявила: "Проект "Холостячка" со мной в главной роли будет. И совсем скоро" Интересно, что ведущий реалити Григорий Решетник тоже видит ее будущей "Холостячкой".