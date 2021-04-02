Популярная украинская певица Alyosha поделилась новым семейным кадром с поклонниками. Звезда показала трогательное фото с прогулки звездной четы.

Известная украинская звездная пара Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и Тараса Тополя часто делится милыми кадрами в своих соцсетях. Певица опубликовала новое фото и очаровала сеть.

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Alyosha показала семейную фотографию

Знаменитость продемонстрировала фото с семейной прогулки. Перед камерой позирует почти вся семья – Елена, Тарас Тополя и их сыновья Роман и Марко. Они счастливо улыбаются в объектив и обнимаются. Правда, на этот раз в кадре не видно дочери Марички.

Поскольку на улице уже потеплело, звездные родители с детьми предстали в весеннем наряде. Alyosha примерила черные брюки и темно-синее пальто, которые соединила с ботинками. Она распустила волосы и сделала на лице легкий макияж. Артистка подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.

Тарас Тополя также примерил синее пальто и свитер, а также темные джинсы. Мальчики были одеты в стильные брюки и легкие куртки.

Что может быть лучше прогулки под теплым весенним солнышком с любимыми мальчиками! Люблю всех моих Тополек,

– чувственно подписала фото Alyosha.



Alyosha с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма Alyosha

Новое семейное фото вызвало восторг у фолловеров знаменитости. Они поставили кадрам более 5 тысяч лайков и написали множество комментариев: