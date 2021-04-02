Alyosha покорила сеть милым фото с мужем и сыновьями
Популярная украинская певица Alyosha поделилась новым семейным кадром с поклонниками. Звезда показала трогательное фото с прогулки звездной четы.
Источник:Инстаграм Alyosha
Известная украинская звездная пара Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и Тараса Тополя часто делится милыми кадрами в своих соцсетях. Певица опубликовала новое фото и очаровала сеть.
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Alyosha показала семейную фотографию
Знаменитость продемонстрировала фото с семейной прогулки. Перед камерой позирует почти вся семья – Елена, Тарас Тополя и их сыновья Роман и Марко. Они счастливо улыбаются в объектив и обнимаются. Правда, на этот раз в кадре не видно дочери Марички.
Поскольку на улице уже потеплело, звездные родители с детьми предстали в весеннем наряде. Alyosha примерила черные брюки и темно-синее пальто, которые соединила с ботинками. Она распустила волосы и сделала на лице легкий макияж. Артистка подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.
Тарас Тополя также примерил синее пальто и свитер, а также темные джинсы. Мальчики были одеты в стильные брюки и легкие куртки.
Что может быть лучше прогулки под теплым весенним солнышком с любимыми мальчиками! Люблю всех моих Тополек,
– чувственно подписала фото Alyosha.
Alyosha с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма Alyosha
Новое семейное фото вызвало восторг у фолловеров знаменитости. Они поставили кадрам более 5 тысяч лайков и написали множество комментариев:
- "Очень красивые";
- "Супер";
- "Замечательная дружная семья";
- "Прекрасная семья! Счастья вам и успехов в вашем творчестве";
- "Такие красивые. Счастья вам и крепкого здоровья";
- "Хорошая семья!".
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